Sindicatos docentes piden a Educació una mesa para mejorar condiciones y anuncian movilizaciones

Los representantes de los sindicatos educativos ante la Conselleria de Educación este martes - EUROPA PRESS

Reclaman "aligerar la sobrecarga de trabajo" y mejorar sus salarios

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Ustec·Stes, CC.OO. Educació, Apspec·Sps, CGT Ensenyament y UGT han pedido a la Conselleria de Educación de la Generalitat celebrar una mesa específica para abordar la mejora de las condiciones de los docentes de Catalunya y han anunciado movilizaciones para reclamar sus peticiones.

En declaraciones a los periodistas este martes ante el departamento, la portavoz del sindicato mayoritario, Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha insistido en que se ha producido una pérdida salarial en los profesionales educativos de Catalunya: "Que no nos digan que no hay dinero, lo hay".

Entre las reclamaciones que hacen a la Conselleria, y que creen que se deben tratar en esa mesa específica, está mejorar los salarios del personal del departamento; "aligerar la sobrecarga de trabajo" con recursos para atender al alumnado; reducir la burocracia; derogar los decretos de plantillas y direcciones y establecer currículos negociados con el personal docente.

El miembro de Aspepc·Sps Ramiro Gil ha afirmado que "es una vergüenza que Catalunya esté a la cola del Estado en retribuciones docentes" y dice que en 15 años no ha habido una mejora del poder adquisitivo de los docentes, y reclaman alguna propuesta concreta por parte de Educació y remarca que se abren a negociar.

La delegada de Educación Pública No Universitaria de CC.OO, Ester Vila, ha indicado que hay una infrafinaciación crónica en el colectivo, en sus palabras, y que, por eso, abren este ciclo de negociaciones con el departamento, y añade: "Si la cosa no se revierte y no conseguimos lo que estamos pidiendo, este ciclo de movilizaciones irá en aumento de forma sostenida".

"RECUPERAR" PODER ADQUISITIVO

La secretaria general de CGT Ensenyament Barcelona, Ingrid Chavarria, ha remarcado que los docentes han perdido un 30% de su poder adquisitivo y asegura que ahora no están pidiendo un aumento salarial "sino recuperar" lo que tenían; e indica que otras peticiones pasan por rebajar ratios y recuperar la democracia en los centros educativo, en sus palabras.

Por la UGT, Lorena Martínez ha lamentado las ratios elevadas en los centros educativos y señala que "si la educación pública está tirando adelante no es por las políticas del departamento, sino por los grandes profesionales que hay" y ha instado a la Conselleria negociar de verdad, dice textualmente, las condiciones laborales.

Los sindicatos han registrado su petición para pedir esta mesa específica para abordar la mejora de las condiciones de los docentes al departamento, y han anunciado que convocan una manifestación el 15 de noviembre en la plaza Urquinaona de Barcelona para seguir reivindicando sus peticiones.