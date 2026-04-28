Sindicatos educativos catalanes convocan un mes de huelgas en rechazo al acuerdo del Govern con CC.OO. y UGT

Representantes de los sindicatos Ustec, Aspepc, CGT e Intersindical en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical han convocado un mes de huelgas entre mayo y junio, en rechazo al acuerdo del Govern con CC.OO. Educació y la UGT de mejoras de las condiciones docentes.

"No responde a las necesidades reales ni de los centros ni del profesorado", expresan en un manifiesto que han leído este martes en la plaza Sant Jaume de Barcelona, ante el Palau de la Generalitat, donde la portavoz del sindicato mayoritario Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha asegurado que este anuncio es una medida de presión al Govern para llegar a un acuerdo que dé respuesta a sus necesidades.

Advierten de que "sin una propuesta digna este curso no acabara con normalidad"; dicen que el departamento es consciente que el acuerdo actual no responde a las demandas del sector y que hace falta una rectificación que reduzca la carga burocrática y revisar los actuales currículos, entre otros aspectos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)