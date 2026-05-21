Sindicatos educativos piden un complemento universal y 6.400 nuevas dotaciones en dos años

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT Ensenyament han hecho pública una contrapropuesta a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat en la que le piden recuperar la pérdida de poder adquisitivo a través de un complemento universal para todo el colectivo que garantice un aumento en la parte dependiente de la Generalitat, y 6.400 nuevas dotaciones en dos años.

En el documento de la contrapropuesta, al que ha tenido acceso Europa Press, los tres sindicatos (que son los que convocan el ciclo de huelgas educativas junto a La Intersindical, aunque esta no tiene representación en la mesa sectorial) establecen una serie de medidas para mejorar sus condiciones laborales y retributivas, así como las del sistema educativo.

A nivel laboral y retributivo, reclaman una cláusula de garantía salarial, que contemple la actualización salarial según el IPC; y la "recuperación de la pérdida de poder adquisitivo" de los profesionales educativos, a través de este complemento universal que garantice un aumento del 6% en 2026, del 4% en 2027, del 4% en 2028 y del 4%, también, en 2029.

Esto, explican, es equivalente a 478 euros para el cuerpo de maestros --Infantil y Primaria-- y de 544 euros para los profesores de Secundaria; y también piden reconocer y pagar la "deuda" de los sexenios y un aumento de un 30% del primer, segundo y tercer estadio.

Exigen el pago de horas extra y nocturnidad por colonias así como una compensación horaria; la convocatoria "suficiente y estable" de cátedras en Secundaria y seniors en Primaria; y la mejora del complemento de los coordinadores digitales.

RATIOS Y PLANTILLAS

Por otro lado, piden al Departament que no se lleve a cabo "ningún cierre en la pública"; establecer un acuerdo de aumento de plantillas que permita alcanzar inicialmente a 6.400 nuevas dotaciones; la revisión de ratios; y la reclasificación del Personal de Atención Educativa (PAE) y la internalización de recursos.

Fuentes sindicales explican que cuando hablan de aumento de plantillas se refieren a "lo que debe servir para desplegar toda la escuela inclusiva"; y, en cuanto a salarios, señalan que es el esfuerzo que piden que haga la Generalitat por lo que respecta a su parte del sueldo.

CURRÍCULOS

En cuanto a los currículos, reclaman que "siempre" sean negociados con la parte social, también sus cambios; y frenar la reforma del currículo de Bachillerato --sin la fusión de las ciencias-- y establecer una distribución horaria de materias consensuada.

Por último, exigen unos currículos educativos "estructurados y claros" y revisar aspectos del decreto de educación básica.

Esta propuesta la llevarán este jueves por la tarde a una nueva reunión con el Departament, prevista para las 16 horas, en la que ambas partes seguirán negociando.