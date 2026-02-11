Sindicatos piden a Educació dar respuesta a las mejoras docentes ante la movilización "histórica"

Manifestación docente en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos educativos catalanes han pedido a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat dar respuesta a sus demandas de mejoras laborales y salariales ante la movilización "histórica" de este miércoles del colectivo docente, con la manifestación y la huelga.

En declaraciones a los periodistas antes de la manifestación, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha tildado de "histórica" la movilización de los docentes y exige una respuesta inmediata, en sus palabras, por parte del Govern porque dice que están en una situación límite, y asegura que si no hay respuesta el curso no acabará con normalidad, en sus palabras.

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, asegura que superan el "80% de participación en todos los centros" en la huelga de este miércoles, y ve necesario doblar el complemento específico de todos los docentes, así como un currículo consensuado y reducción de ratios y de burocracia.

Por CC.OO., Ester Vila advierte de la complejidad en el aula "cada vez más creciente", así como la diversidad, y considera que el departamento no está poniendo los recursos humanos ni económicos necesarios y que los docentes no pueden dar respuesta educativa suficiente.

Laura Gené, de CGT, defiende que la huelga "está siendo un éxito con un 85% de seguimiento de las docentes y del personal laboral y con un 50% de las personas que trabajan en el ocio educativo", y alerta que CGT no aceptará una propuesta continuista, sino una con mejoras reales.

Por último, Lorena Martínez (UGT) ha destacado la participación "masiva" de este miércoles, reitera el malestar del colectivo docente e insta al departamento y al Govern que invierta en los recursos públicos y mejoras las condiciones laborales del colectivo.