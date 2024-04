Sindicatos de prisiones vuelven a plantar a la Conselleria de Justicia

Csif asegura que la reunión era una "cortina de humo para garantizarse un mes electoral tranquilo"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos de prisiones con representación en la mesa sindical --UGT, CC.OO., Iac-Catac e Intersindical-- han vuelto plantar a la Conselleria de Justicia de la Generalitat.

En una primera toma de contacto, se convocó una reunión para hablar de temas de seguridad, en la que representantes de CC.OO se marcharon antes de hora, como también lo hizo Csif (unos 20 minutos después de empezar).

En la reunión de este martes a las 10 horas estaba prevista la primera reunión de la mesa para negociar las condiciones económicas, y estaban convocados todos los sindicatos menos Acaip y Marea Blava --que no tienen representación--.

Los dos sindicatos sin representación han convocado una protesta ante la Conselleria de Justicia coincidiendo con la segunda reunión del resto de sindicatos con la administración.

Sobre las 10.38 horas han llegado unos 35 funcionarios y han silbado y 'Ubasart Dimisión', en una protesta que ha durado unos 15 minutos.

FUNCIONARIOS

Un miembro de la plantilla, Francesc, --no ha querido decir el apellido para proteger su anonimato--, ha asegurado en declaraciones a los medios que la reunión estaba vacía de contenido, y ha sostenido que "la dignidad, la honorabilidad, la integridad psíquica y la integridad física de los funcionarios de prisiones" no se negocia.

"Vamos a trabajar con riesgo de vida, y esto no se negocia, y menos con carpetas vacías, que son las que hoy la administración presentaba a nuestros representantes sindicales", ha añadido.

Ha explicado que sólo hay una salida única, que es la dimisión de la consellera Gemma Ubasart y el secretario general de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó.

"Aquellas personas que han llevado a la situación de sufrir la primera muerte de un trabajador público en prisión en los últimos 40 años, estas personas que han llevado a la muerte no son interlocutores válidos", ha dicho.

CSIF

Por su parte, el responsable de Csif Prisiones Catalunya, Alberto Gómez, ha asegurado que esta reunión era una "cortina de humo para garantizarse un mes electoral tranquilo".

Ha lamentado que la consellera Gemma Ubasart y el secretario general de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, no dimitan, y ha garantizado que no asistirán a las siguientes reuniones hasta que no pasen las elecciones.

"Este viernes hay convocada otra reunión para hablar de seguridad, pero preferimos aplazarlo. No acudiremos a esta reunión", ha avisado Gómez.