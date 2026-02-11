Sindicatura de Comptes critica que ayuntamientos excluyeron entidades en sus cuentas en 2022

Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de Comptes en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha asegurado que ayuntamientos de más de 50.000 habitantes en Catalunya excluyeron a diferentes entidades en el proceso de rendición de cuentas para el ejercicio 2022.

Así se desprende del informe 22/2025 consultado por Europa Press, en el que detalla que los 23 ayuntamientos objeto de fiscalización consideraron 288 entidades intervinientes en el proceso de consolidación y excluyeron 23, lo que conforma un perímetro de consolidación de 265 entidades.

De la revisión efectuada, además, la Sindicatura estima que el perímetro de consolidación debería haber sido de 318 entidades, con 53 entidades más que en las cuentas anuales consolidadas (CAC) presentados por los ayuntamientos.

En algunos casos, explica el organismo, la incorporación de algunas de estas entidades "habría tenido un efecto significativo en las CAC".

Ante esta situación, el informe incluye recomendaciones como analizar las relaciones que mantienen con las entidades en las que participan para valorar su inclusión en el proceso de consolidación, valorar si mantienen su representación municipal en otras en las que no disponen de influencia significativa o documentar el análisis anual que se lleva a cabo para valorar qué entidades se consideran intervinientes y cuáles no.