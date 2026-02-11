Sindicatura de Comptes ve "debilidades" en urgencias del Hospital de Viladecans (Barcelona) en 2022

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha observado que el servicio de urgencias del Hospital de Viladecans (Barcelona) presentaba en 2022 "debilidades o incumplimientos" y se aleja de la política pública definida en el Pla nacional d'urgències de Catalunya.

Así se desprende del informe 20/2025 consultado por Europa Press, y en el que destaca que las urgencias del centro actúan como un punto de atención urgente para casos graves, menos graves o no urgentes.

Según los datos publicados en el mismo informe, en 2022 se atendieron en el centro 51.482 urgencias, de las cuales un 35% contaban con un nivel de riesgo I, II o III, mientras que el 64% restante "eran susceptibles de resolverse en centros de atención primaria".

Esto, continúa la Sindicatura, afecta a la planificación y evaluación de las necesidades, el despliegue territorial, la contratación y evaluación de la actividad o la transparencia, entre otros aspectos, lo que "constituye un incumplimiento del derecho a una buena administración atribuidas a CatSalut, el Institut Català de la Salut (ICS) y el Departamento de Salud.

La evaluación al servicio de urgencias del hospital se enmarca en una planificación plurianual que prevé "fiscalizar" los servicios de urgencias hospitalarias de los 8 hospitales gestionados por el ICS, en el periodo 2023-2025.

ALEGACIONES

En el informe también se exponen las alegaciones presentadas por el Servei Català de la Salut, que detalla a través de ejemplos que durante 2022, 2023 y 2024 se han producido transformaciones organizativas y estructurales de relevancia, como cambios en la dirección o mejoras en los circuitos de gestión de ingresos, que "no han quedado reflejados adecuadamente en el informe".

Por su parte, el ICS también ha alegado que el análisis se llevó a cabo en 2022, y en junio de 2024 se abrió el Nou Hospital de Viladecans, para lo que durante los años previos se trabajó en asegurar la cartera de servicios del centro y ampliarla según las necesidades del nuevo hospital, y tras lo cual se organizó un plan de traslado estructural en todas las áreas, "y por supuesto también en el servicio de urgencias".