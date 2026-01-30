Singapore Airlines eleva a cinco los vuelos directos entre Barcelona y Singapur este verano

Archivo - Imagen de un avión de la aerolínea. - SINGAPORE AIRLINES - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Singapore Airlines aumentará de 3 a 5 vuelos a la semana su oferta de vuelos directos entre Barcelona y Singapur entre el 1 de julio y el 3 de septiembre de este año, con el objetivo de reforzar la conectividad entre ambos destinos durante el periodo de máxima demanda, ha explicado la aerolínea este viernes en un comunicado.

Este incremento se enmarca dentro de una mayor estrategia de la compañía, por la que ajustará la frecuencia de vuelos e incrementará la capacidad de pasajeros en algunas rutas seleccionadas durante la temporada de verano, entre el 29 de marzo y el 24 de octubre de 2026.

Así, Singapore Airlines operará también un servicio diario adicional entre Singapur y Bangkok a partir del 29 de marzo, alcanzando un total de siete vuelos diarios a la capital de Tailandia, y los servicios entre Singapur y Yangon, en Myanmar, aumentarán hasta 10 vuelos semanales a partir del 31 de marzo de 2026, frente a los siete vuelos semanales actuales.

Los vuelos entre Singapur y Surabaya, en Indonesia, aumentarán a 21 vuelos semanales, y entre Singapur y Colombo, en Sri Lanka, la cifra aumentará hasta 10 vuelos semanales en un primer momento, y hasta los 14 vuelos más adelante.

El vicepresidente senior de Marketing y Planificación de Singapore Airlines, Dai Haoyu, ha destacado que "estos ajustes ofrecen a nuestros pasajeros más opciones de viaje y una mejor conectividad en mercados clave, especialmente durante los periodos de máxima demanda" dd esya aerolínea, que también operará por primera vez el modelo Airbus A380 entre Singapur y Dubái durante todo el verano.