Sirera acusa a Illa de hacer esperar a las personas dependientes de Barcelona "hasta la muerte"

Archivo - El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de hacer esperar a las personas dependientes de la ciudad "hasta la muerte", según ha informado este martes el partido en un comunicado.

Sirera ha asegurado que 11.326 expedientes estaban pendientes de una valoración inicial de dependencia en Barcelona en mayo de 2025, además de afirmar que "la Generalitat tarda más de un año en completar un procedimiento que legalmente debería resolverse en seis meses"

El dirigente popular ha señalado que 9.116 personas murieron en Catalunya durante 2025 mientras estaban en alguna fase de tramitación de la dependencia y otras 4.342 fallecieron entre enero y mayo de 2026.

Sirera ha exigido que la Generalitat y el Ayuntamiento publiquen cuántos barceloneses fallecieron entre 2024 y 2026 mientras esperaban la valoración, el Programa Individual de Atención o una prestación, asegurando que "si no conocen el dato, demostrarán que ni siquiera saben cuántos barceloneses mueren esperando"

El líder del PP en Barcelona ha reclamado un plan de choque para reducir las listas de espera y agilizar los trámites, después de que el tiempo medio para aprobar el Programa Individual de Atención alcanzara los 152 días en mayo de 2025.