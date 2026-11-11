Sirera lamenta el "escrache" que él y miembros del PP han sufrido en Nou Barris en Barcelona

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha lamentado que él y otros miembros del partido han sufrido "un escrache" ante una sede del partido en el distrito de Nou Barris, en el marco de la huelga general de este miércoles.

"Hoy nos han hecho un escrache en Nou Barris, con insultos y violencia verbal. Pero no tenemos miedo. Nada ni nadie nos va a intimidar", ha escrito en un apunte en su cuenta de 'X' recogido por Europa Press y que adjunta un video con las imágenes.

"Manifestarse es un derecho. Amenazar y coaccionar, no. Seguiremos defendiendo nuestras ideas con libertad y respeto. Sin dar un paso atrás", ha concluido.