Sirera exige "firmeza" a Collboni e Illa para que Barcelona acoja la final del Mundial de 2030

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido al alcalde Jaume Collboni y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que "abandonen su pasividad y presionen al Gobierno de España para defender con firmeza que la final del Mundial de 2030 se juegue en Barcelona".

Sirera ha recordado que ya defendió esta propuesta en octubre de 2023, cuando reclamó que Barcelona liderara la candidatura para acoger la final del Mundial de 2030 en el Camp Nou, informa el PP en un comunicado este viernes.

"Barcelona no puede conformarse con ser una sede más. Tenemos el mejor estadio, la mayor capacidad de Europa y la historia futbolística necesaria para albergar la final del Mundial. Nuestras instituciones tienen la obligación de defender esta candidatura con determinación y de trabajar unidas para que la final se dispute en nuestra ciudad", ha dicho.

Sirera ha recordado que el estadio Santiago Bernabéu acogió la final del Mundial de 1982 y que, además, tendrá un aforo inferior al del Camp Nou; ha señalado que el futuro estadio Hassan II de Casablanca (Marruecos), pese a tener más capacidad, no cuenta con el peso histórico y simbólico que representa el Camp Nou para el fútbol mundial.

El líder popular ha destacado que el nuevo Camp Nou, con una capacidad prevista para 105.000 espectadores, será el estadio más grande de Europa y reúne todas las condiciones para acoger el partido más importante del torneo.