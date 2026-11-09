Sirera (PP) acusa a Collboni de "apagar la Navidad" en plaza Catalunya para proteger la acampada

Archivo - El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 28 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Ayuntamiento de Barcelona aborda hoy el tercer pleno de 2025 con la - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al alcalde, Jaume Collboni, de "apagar la Navidad" en la plaza Catalunya para no tener que desalojar la acampada por la vivienda, algo que ha calificado de vergonzoso e incomprensible.

"Los okupas se quedan, las luces de Navidad desaparecen y el alcalde, como siempre, no resuelve nada", ha lamentado en un comunicado de la formación este lunes, en el que ha reclamado al gobierno que aclare el dinero que se pierde al no instalarlas.

También ha alertado de que la situación afecta a los comerciantes del centro de la ciudad, además, en plena Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad, y ha reprochado al ejecutivo que diga que la plaza no se quedará sin luces: "Que no nos tomen el pelo".