Sirera (PP) acusa a Collboni e Illa de ocultar la "dimensión" del socavón del Putxet

Archivo - Imagen de Daniel Sirera. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al alcalde, Jaume Collboni, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de haber minimizado y ocultado la "dimensión" de la crisis provocada por el socavón de la L9 del Metro en El Putxet.

El dirigente popular ha reclamado que se garantice el realojo de las familias afectadas, el pago de indemnizaciones íntegras por los perjuicios sufridos y la publicación de toda la documentación sobre el socavón y el estado de las fincas dañadas, indica la formación en un comunicado.

La petición se produce tras conocerse que el edificio Rubenstein 2 presenta daños en su estructura y una cavidad inferior, lo que ha obligado a prohibir la entrada a los vecinos, según los populares.

Sirera ha criticado que las administraciones "no hayan contado toda la verdad sobre el incidente", señalando que la situación ha ido empeorando progresivamente.

Asimismo, ha recordado sus peticiones presentadas en el Pleno municipal sobre posibles avisos previos en la zona del socavón.