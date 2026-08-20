Sirera (PP) acusa a Collboni de ser "cómplice" de la ocupación del edificio barcelonés de Can Vies

Archivo - Daniel Sirera en una rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado este jueves al alcalde, Jaume Collboni, de ser "cómplice" de la ocupación ilegal del edificio municipal de Can Vies.

En un comunicado, Sirera ha afeado también al alcalde "normalizar que un edificio propiedad de todos los barceloneses permanezca ocupado y funcione al margen de las obligaciones que se exigen a cualquier establecimiento legal".

Sirera ha asegurado que proveedores han descargado este mismo jueves barriles de cerveza y mercancías en Can Vies "como si se tratara de un bar" para las actividades de las fiestas de Sants, y ha pedido que Collboni aclare si cuentan con autorización municipal, licencia, seguro de responsabilidad civil, controles sanitarios y todas las medidas de seguridad exigibles.

"¿Pueden los okupas vender o servir bebidas sin licencia y sin pagar impuestos? ¿Quién controla las condiciones sanitarias? ¿Quién garantiza la seguridad y quién asumirá las responsabilidades si ocurre algo?", ha sostenido.

El dirigente popular ha reclamado al Ayuntamiento que recupere el inmueble y lo destine "legalmente a las necesidades del barrio mediante una gestión pública, transparente y sometida a las mismas reglas que rigen para todos".

"Collboni no es un espectador. Es el alcalde, conoce perfectamente lo que sucede y ha decidido permitirlo. Cuando un gobierno tolera durante años la ocupación de un edificio municipal y permite que funcione con total normalidad, deja de ser pasividad y se convierte en complicidad política", ha concluido.