Sirera (PP) afirma que los resultados del barómetro muestran que Collboni es "incapaz de gestionar"

Archivo - El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmado que los resultados del barómetro municipal publicados este martes muestran que el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, es "incapaz de gestionar la ciudad ni de resolver los problemas reales de los barceloneses" como, a su parecer, la vivienda y la inseguridad que, dice, se han cronificado.

"Collboni ha sido incapaz de acabar con la delincuencia y con el drama de la falta de vivienda. Barcelona le queda grande", ha añadido, y ha apuntado que en el barómetro, según él, más de la mitad de los barceloneses considera que la ciudad ha empeorado en el último año, informa el partido en un comunicado.

Sobre las proyecciones electorales ha dicho que el barómetro "históricamente no ha reflejado los resultados reales del Partido Popular en las urnas" y ha señalado que los datos de percepción ciudadana hacen necesario un cambio de rumbo en la ciudad, textualmente.