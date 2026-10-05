Sirera (PP) celebra el avance electoral para acabar con el "peor presidente" de España

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, durante un acto del PP sobre financiación local, en el espacio Talent Garden, a 17 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha celebrado el avance electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acabar con el que considera el "peor presidente que ha tenido España en la historia democrática".

"Es un día feliz porque empieza la cuenta atrás", ha dicho en una entrevista de Betevé este lunes, donde ha asegurado que es bueno que haya un cambio en el Ejecutivo ya que, según él, no ha hecho lo suficiente por Barcelona.

"El Gobierno español podría haber hecho alguna cosa para solucionar el grave problema de multirreincidencia que tenemos", ha señalado Sirera, que ha ironizado que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, estará contento con la convocatoria, ya que así será Sánchez quien acuse la bajada del PSOE en las encuestas.