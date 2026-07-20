Sirera (PP) critica que Collboni venda como un "éxito" que 1 de cada 3 barceloneses sufra un delito

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado que el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, venda como un "éxito" que 1 de cada 3 barceloneses sea víctima de un delito, tras presentar Collboni la mañana de este lunes los resultados de la Junta Local de Seguridad.

Sirera ha alertado en un comunicado que los datos "demuestran que la ciudad sigue soportando unos niveles de delincuencia absolutamente inaceptables para una gran capital europea con más de 400 delitos al día".

"Mientras el gobierno municipal presume de una ligera mejora estadística, los robos violentos en la vía pública han aumentado un 3,2%, los robos violentos en domicilios un 7,5% y los robos con fuerza un 14,1%. Son datos que reflejan que la impunidad de los delincuentes sigue muy presente en el día a día de los barceloneses", ha sostenido.

Ha responsabilizado al Gobierno de España de mantener una legislación que "favorece la impunidad de los delincuentes habituales" y ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que refuerce la presencia de los Mossos d'Esquadra.

El líder popular ha concluido que en materia de seguridad se falla desde Madrid, desde la Generalitat y desde el Ayuntamiento: "Tres administraciones socialistas y una misma consecuencia: los vecinos siguen pagando el precio de su fracaso. Barcelona merece mucho más".