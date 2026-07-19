Sirera (PP) defiende que pidió la pantalla en Barcelona en el Mundial, con "miles de barceloneses"

Dani Sirera - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha defendido que su grupo pidiera al alcalde Jaume Collboni instalar una pantalla gigante para seguir a España en el Mundial de fútbol: "Hoy miles de barceloneses hemos podido animar juntos a España" en la final.

"Pedimos a Collboni pantallas para seguir a España en el Mundial. Le costó. Aceptó poner una si España llegaba a la final", ha recordado.

Sirera ha destacado que "su concejal de Deportes bromeó con ponerla en Cabo Verde. Al final, la presión dio resultado".