Sirera (PP) exige a Collboni la dimisión de Albert Batlle: "Barcelona necesita calles seguras"

Sirera (PP) presenta al campaña 'Calles seguras' en el Raval de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido al alcalde, Jaume Collboni, la dimisión del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, al que considera incapaz de revertir la situación en la ciudad: "Barcelona necesita calles seguras".

Lo ha dicho en la presentación de la campaña 'Calles seguras' en el barrio del Raval, que los populares trasladarán a los 10 distritos de la ciudad para presentar sus propuestas en seguridad, entre ellas la creación de minioficinas móviles en los puntos "más problemáticos".

"Los barceloneses necesitan ya un alcalde que se ocupe de verdad de los problemas, que deje de ser un buen alcalde en Tik Tok y en las redes sociales", ha sostenido Sirera, que ha reprochado a Collboni haber normalizado la situación y mirar hacia otro lado ante la situación de inseguridad que vive Barcelona, según él.

El líder popular también ha reclamado más presencia policial, aumentando en 1.000 agentes la plantilla de Guardia Urbana y en 3.000 la de Mossos d'Esquadra, y ha alertado de que por la noche hay un policía cada 7.300 personas, que en fin de semana se reducen a la mitad, con un agente cada 14.000.

Finalmente, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que informe a la ciudadanía si el asesinato del sábado en Esplugues de Llobregat (Barcelona) "se trató de un atentado yihadista" y ha alertado sobre la falta de seguridad de la Sagrada Familia a las puertas de la visita del Papa.