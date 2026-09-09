Sirera (PP) pide a Collbloni un plan extraordinario para climatizar las residencias de Barcelona

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, durante el XVI Congreso Extraordinario del PP catalán, en el Hotel Grand Marina, a 27 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Congreso, en un contexto de crecimiento el - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado al alcalde, Jaume Collboni, un plan extraordinario para climatizar todas las residencias de ancianos de la capital catalana.

En un comunicado de la formación este miércoles, el líder popular ha sostenido que este "no puede considerarse una cuestión de simple confort", sino que es una cuestión directamente vinculada a la salud, el bienestar y la dignidad de las personas mayores.

"No podemos esperar a que el próximo año lleguen otras olas de calor para comprobar qué residencias están preparadas y cuáles no. Hay que anticiparse", ha defendido Sirera, que ha propuesto abrir una línea de ayudas para la instalación de sistemas de climatización eficientes.