Sirera (PP) pide a Collboni "acabar con el asentamiento" de Zona Franca y no recolocar a acampados

Varios agentes de la Guardia Urbana durante el desalojo del asentamiento de Zona Franca, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido este martes al alcalde, Jaume Collboni, "acabar con el asentamiento" de la calle 2 de la Zona Franca y no recolocar a acampados.

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press tras conocerse el operativo liderado por la Guardia Urbana para retirar parte de las tiendas de campaña para poder limpiar ante la insalubridad por presencia de ratas.

"Hace 4 meses exigimos acabar con el asentamiento de la Zona Franca. Hace 4 días volvimos a pedirlo. Hoy no se desmantela: se recoloca para acabar con las ratas. La degradación sigue. Barcelona no puede seguir pagando la inacción de su alcalde", ha expresado.