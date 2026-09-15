Sirera (PP) pide a Collboni desalojar los asentamientos de la Sagrera y no mirar "hacia otro lado"

Sirera en el asentamiento de la Sagrera - PP BARCELONA

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al gobierno del alcalde, Jaume Collboni, que desaloje los asentamientos que todavía permanecen en la Sagrera y que deje de mirar "hacia otro lado".

"Que sea una zona afectada por unas obras de larga duración no significa que los vecinos tengan que resignarse a vivir durante años en espacios degradados", ha sostenido en un comunicado de la formación este jueves.

En concreto, ha propuesto que una vez se recuperen los terrenos se estudie darles un uso provisional de carácter deportivo, vecinal o comunitario para "evitar que cuelvan a convertirse en nuevos asentamientos".

BCOMÚ

Este mismo martes, BComú ha presentado un ruego al gobierno municipal, defendido por la concejal Carol Recio, en el que ha pedido suspender los desalojos de la Sagrera hasta garantizar una alternativa residencial adecuada a las personas que viven allí.

En concreto, Recio ha reclamado al ejecutivo que "no hagan de nuevo caso a las demandas del PP, sino que atiendan con una mirada mucho más integral y cuidadosa" la situación de la Sagrera.

Por su parte, la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, ha asegurado que las soluciones que se aplican apara este tipo de caso no son fáciles y siempre están "muy coordinadas con todos los agentes que intervienen", y ha explicado que Servicios Sociales tiene vínculo con 50 de las personas del asentamiento y hace seguimiento de 22.