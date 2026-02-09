Sirera (PP) pide a Collboni no convertir el Ayuntamiento de Barcelona en una inmobiliaria "de lujo"

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado al alcalde, Jaume Collboni, que deje de convertir el consistorio en un inmobiliaria "de lujo", tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado recalcular al alza el precio de la Casa Buenos Aires.

En un comunicado este lunes, Sirera ha detallado que se ha fijado por encima de los 4,2 millones de euros previstos inicialmente y ha advertido de que esta operación puede convertirse en un nuevo "pelotazo", como ya ocurrió con la Casa Orsola, en sus palabras, ya que se compró por 9,2 millones, frente a los 5,4 previstos al principio.

"Comprar al alza es una decisión irresponsable que compromete recursos públicos, genera inseguridad jurídica y cede a la presión de grupos como el Sindicat de Llogateres y partidos como Barcelona en Comú, que convierten estos edificios en símbolos mediáticos del problema de la vivienda", ha expresado.