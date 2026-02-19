Sirera (PP) pide a Collboni un plan "urgente" para acabar con el colapso de las Rondas de Barcelona

Archivo - Tráfico de entrada a la ciudad de Barcelona por la Avenida de Meridiana, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido al alcalde, Jaume Collboni, un plan "urgente para acabar con los atascos y el colapso diario de las Rondas".

En un comunicado este jueves, ha propuesto implantar sistemas de gestión inteligente que regulen en tiempo real la entrada de vehículos en las rondas mediante semáforos adaptativos y paneles de mensaje variable en los accesos principales.

También ha reclamado un servicio permanente de grúas y patrullas específicas en las rondas que opere las 24 horas para retirar de "inmediato" vehículos averiados o accidentados, así como una red de aparcamientos disuasorios en los accesos metropolitanos a Barcelona que estén bien conectados con el metro, tren y autobuses exprés.