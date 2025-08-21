Sirera (PP) pide a Collboni "tolerancia cero" con las amenazas a comercios por no usar el catalán

Archivo - El líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, posa para Europa Press en Sant Antoni, a 30 de junio de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, "tolerancia cero" y que actúe de oficio con las amenazas y campañas de desprestigio en redes sociales a comercios que no utilicen el catalán.

"Barcelona no puede convertirse en un espacio donde se tolere el odio, la intimidación o el señalamiento. Toda incitación a la violencia debe tener una respuesta inmediata de las autoridades", ha sostenido en un comunicado de la formación este jueves.

Ha lamentado que se hayan multiplicado los señalamientos por no usar el catalán, según afirma, algunos de ellos liderados por la CUP, Plataforma per la Llengua y Aliança Catalana, como el caso de la heladería Dellaostia durante las fiestas de Gràcia, y ha anunciado una iniciativa para exigir que la Guardia Urbana intensifique sus esfuerzos frente a este tipo de episodios.