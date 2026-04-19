Sirera (PP) pide medidas sobre la presencia de la oruga procesionaria en parques de Barcelona

Archivo - Daniel Sirera en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido campañas informativas sobre la oruga procesionaria con especial atención en Collserola, según ha informado este domingo mediante un comunicado.

Según Sirera, "la reciente clausura del parque de Collserola por la peste porcina podría haber provocado un menor mantenimiento y seguimiento de este espacio natural, favoreciendo así la presencia masiva de este insecto que se ubica especialmente en los pinos".

El partido reclama campañas informativas sobre cómo actuar en caso de urgencia si una mascota, especialmente perros, o un niño entra en contacto con estas orugas, ya que, según explican en el comunicado, los pelos de esta oruga pueden provocar reacciones alérgicas, irritaciones en la piel, problemas oculares e incluso dificultades respiratorias.