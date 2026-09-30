Sirera (PP) propone un plan para modernizar los polígonos industriales del Eix Besòs de Barcelona

Sirera durante su reunión con Ferrer. - PP

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto un plan para modernizar los polígonos industriales del Eix Besòs "para mejorar las infraestructuras, la seguridad, la accesibilidad y las condiciones en las que desarrollan su actividad" las empresas de esta zona de la ciudad.

En un comunicado este miércoles, el grupo ha explicado que ha realizado esta propuesta tras reunirse con la presidenta de la Associació d'Empreses de l'Eix Besòs, Montse Ferrer, para conocer "sus necesidades y las dificultades que afectan a su actividad".

Sirera ha afirmado que han identificado 50 actuaciones necesarias en Bon Pastor, Torrent de l'Estadella, La Verneda, La Verneda Industrial y Monsolís, como "problemas de drenaje, deficiencias de iluminación y accesibilidad, asentamientos ilegales y calles que necesitan una reurbanización integral".