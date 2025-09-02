Sirera (PP) propone ubicar la Plaça dels Campions en la Rambla por su "alto valor simbólico"

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en un acto en el Círculo Ecuestre de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto reubicar la Plaça dels Campions, situada en la Vila Olímpica, en la Rambla con el objetivo de restituir su "alto valor simbólico" para la ciudad.

En un comunicado este martes, el líder popular ha lamentado el "desinterés" del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por esta plaza dado su actual estado de abandono, con numerosos desperfectos y la presencia de un asentamiento irregular.

De este modo, Sirera ha sugerido que la Plaça dels Campions se traslade a una ubicación más visible, accesible y representativa para crear un "nuevo espacio digno que sirva no solo como homenaje a los deportistas", sino también como recordatorio del impacto positivo de los Juegos Olímpicos de 1992 para Barcelona.