Sirera (PP) reclama el "desalojo inmediato" de un asentamiento en la Zona Franca de Barcelona

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado al alcalde, Jaume Collboni, el "desalojo inmediato" de un asentamiento con más de un centenar de tiendas de campaña en la Zona Franca.

"Los vecinos y trabajadores de la Zona Franca viven con miedo y están hartos de que el alcalde mire para otro lado mientras los problemas de convivencia, limpieza y seguridad siguen agravándose", ha sostenido en un comunicado de la formación este viernes.

Ha defendido que Barcelona "no puede permitirse que se perpetúen" los hasta 62 asentamientos ilegales que, ha asegurado, hay en la ciudad, especialmente los que se encuentran en áreas estratégicas para la ciudad como es el caso de la Zona Franca.