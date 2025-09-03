Sirera (PP) ve a Sánchez, Illa y Collboni "responsables" de la multirreincidencia en Barcelona

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en rueda de prensa este miércoles - PP

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, como "máximos responsables" de la multirreincidencia en la capital catalana.

Así se ha expresado este miércoles tras mantener una reunión con los concejales y diputados del PP en el Congreso y el Parlament por Barcelona para coordinar las propuestas que presentarán en sus respectivas cámaras antes de dar comienzo al curso político, indica la formación en un comunicado.

Sirera ha lamentado que los datos de criminalidad de Barcelona "siguen siendo preocupantes" y ha urgido al Govern a desplegar los 3.000 agentes de Mossos d'Esquadra que, según él, Illa niega a la ciudad, y los 1.000 de Guardia Urbana que Collboni no contempla.

De este modo, el dirigente popular ha hecho un llamamiento a "estar unidos con una voz fuerte" ante la situación que se presenta en la ciudad, la cual ve sometida por culpa de las tres administraciones, a las que ha invitado a pasear por los distritos Ciutat Vella, Sant Martí o Nou Barris.

Asimismo, ha reivindicado las propuestas del PP en materia de educación, vivienda, sanidad, políticas sociales: "Trabajaremos unidos para que todos los problemas que tienen los barceloneses por culpa de las políticas nefastas del Partido Socialista se puedan resolver desde la oposición".