Un sistema de automatización inteligente de check-out en hoteles gana la Lab4Travel 2025

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un sistema de automatización inteligente para la gestión del check-out en hoteles desarrollado por la empresa Controlá ha ganado la tercera edición del Lab4Travel 2025, programa impulsado por Barcelona Travel Hub, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona.

El proyecto ganador reduce tiempos muertos y promueve la eficiencia energética mediante la desconexión automática de la climatización tras cada check-out, según han informado a Europa Press los organizadores de este certamen.

El fundador y ceo de Controlá, Tomás Kancyper, presentó la solución ante un jurado compuesto por la directora de Marketing de Voxel y Vicepresidenta del Tech Tourism Cluster, Amaia Marsa; el director del Hotel Ronda Lesseps, Pere Ramon; la líder del equipo de financiación de Acció, Rocío Flor; el director de Innovación de Vueling, Daniel Méndez; el ceo de Perlatour, Francesc Candel, y el ceo de Inlea, Xavier Simó.

"El nivel de los proyectos ha sido excepcional. Hemos visto talento, visión y soluciones con un claro impacto en el futuro del turismo. La decisión no ha sido fácil, pero Controlá ha demostrado una combinación perfecta de eficiencia, sostenibilidad y escalabilidad", ha explicado el portavoz del Barcelona Travel Hub, Pere Ramon.

En esta edición, 22 proyectos fueron seleccionados para participar en un proceso de incubación, que ha combinado formación especializada, mentoría individualizada y conexión directa con el ecosistema inversor.

TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR

"Todas las propuestas compartían el objetivo de transformar el sector turístico desde ámbitos tan diversos como el alojamiento, los destinos, la restauración, los eventos, la sostenibilidad, la accesibilidad y tecnologías emergentes como el blockchain", añaden los impulsores de la iniciativa.

Junto a Controlá, otras tres startups fueron seleccionadas para participar en el foro Invest In Travel que se celebrará el 27 de octubre: Defcon8, que presentó un innovador monitor inteligente que permite reducir hasta un 20% el consumo de agua; Hostmate, que integra IA para optimizar la atención al cliente hotelero mediante un agente virtual que responde llamadas y WhatsApps, y Trivity, que conecta alojamientos con empresas de actividades locales.