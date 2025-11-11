SNCF Voyageurs abre este miércoles la venta de billetes en España hasta julio de 2026

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

SNCF Voyageurs, operador de alta velocidad en Europa, ha anunciado la apertura anticipada de ventas para sus trenes TGV INOUI en España y sus servicios internacionales, lo que permitirá planificar viajes desde este miércoles hasta el 3 de julio de 2026.

Con esta ampliación, la compañía "refuerza su red europea de movilidad sostenible, ofreciendo más opciones, mayor flexibilidad y mejor conectividad transfronteriza entre España, Francia y el resto de Europa", informa en un comunicado este martes.

A través de sus marcas y alianzas internacionales --TGV INOUI, TGV Lyria, DB-SNCF Voyageurs y Eurostar--, SNCF Voyageurs conecta más de 200 destinos europeos, consolidando su papel como referente en la descarbonización del transporte.

Los viajeros ya pueden reservar billetes para los TGV INOUI con origen o destino en España, Italia, Suiza o Alemania, así como para los servicios OUIGO France, TGV Lyria y Eurostar.

En España, SNCF Voyageurs opera la línea de alta velocidad TGV INOUI París-Barcelona, red que conecta tres ciudades catalanas, Barcelona, Girona y Figueres, con la capital francesa y con otras ciudades del sur del país, como Béziers, Narbona, Montpellier y Nîmes.