Los socorristas de Barcelona reiteran su predisposición a negociar con el Ayuntamiento

Socorristas de Barcelona durante una manifestación, a 22 de agosto de 2025, en Barcelona. - David Oller - Europa Press

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socorristas de Barcelona han reiterado este viernes, cuando se cumplen 23 días desde el inicio de la huelga, su predisposición a negociar con el Ayuntamiento, según el comunicado remitido por la sección sindical de socorristas de CGT.

Así lo han anunciado después de que el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle, afirmara en una comisión extraordinaria solicitada por los grupos de la oposición este viernes que desde el gobierno municipal esperan que los socorristas recuperen el "espíritu" de negociación para alcanzar un acuerdo como, a su juicio, hubo en un primer momento.

Por su parte, los socorristas han afeado al alcalde, Jaume Collboni, y a la teniente de alcalde, Laia Bonet, que hayan puesto a Batlle "a dar explicaciones de algo en lo que no ha tenido implicación" con el objetivo de proteger su imagen y mostrando cobardía política, textualmente.

Piden la equiparación de servicio con las necesidades de Barcelona e insisten en que a la actual licitación "no se le pueden aplicar las prórrogas porque ya ha quedado obsoleta en el servicio y además es totalmente inmoral en una licitación de 2 años +1+1+1".

"Somos profesionales del socorrismo, conocemos la playa como la palma de la mano y vivimos las necesidades día a día y no solo por las frías estadísticas que se interpretan en un ordenador", reivindican.

100% DE SEGUIMIENTO

Lamentan que tras 23 días de huelga con 100% de seguimiento no se haya llegado a un acuerdo con el consistorio y reiteran que en 2025 no se pueden seguir usando "criterios del 1900 en la planificación del servicio" de socorrismo.

Entre las carencias que enumeran, aseguran que los locales en los que atienden a los pacientes "no son asépticos" y que cuando llueve se llenan de aguas fecales.