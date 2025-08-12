Los socorristas de Barcelona siguen con la huelga tras una nueva mediación de la Generalitat

Varias personas protestan durante la huelga indefinida de los socorristas en Barcelona, frente a la sede del PSC, a 4 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socorristas de Barcelona han anunciado que siguen con la huelga iniciada hace 12 días tras reunirse este martes con el Ayuntamiento y la empresa FCC en una nueva mediación de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

En un comunicado, los trabajadores han lamentado que ni consistorio ni empresa hayan traído una propuesta preparada al encuentro: "No vamos a perder tiempo en una mediación cuando no traen ninguna propuesta escrita que podamos votar en asamblea".

Por otro lado, han asegurado que no aceptarán una "propuesta barata que no esté acorde con la ciudad" y han sostenido que las medidas que defienden son lógicas, sólidas y justificadas para evitar que el servicio siga precarizado.