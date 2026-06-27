Som Habitatge afirma ante el Síndic de Greuges que la ley de alquiler de temporada vulnera la Constitución

Archivo - Viviendas de Barcelona - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación de propietarios de vivienda Som Habitatge ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges de Catalunya alegando que la ley de alquiler de temporada y habitaciones aprobada en diciembre en el Parlament tiene disposiciones que vulneran la Constitución Española (CE), el derecho de propiedad del dueño y competencias exclusivas del Estado.

Incluye tres dictámenes jurídicos independientes y externos sobre la inconstitucionalidad de la norma, y la entidad recuerda que se impugnó ante el TC y que el recurso fue admitido a trámite, informa este sábado en un comunicado.

Som Habitatge reivindica revertir todas las normas que perjudiquen el acceso a la vivienda "y que, lejos de resolver el problema, solo sirven para agravarlo".

Entre otras cosas, la entidad afirma que la nueva ley permite destinar parcelas de equipación comunitaria a "alojamiento temporal de protección" privado, sin modificar el planeamiento, rompiendo el principio de equidistribución de beneficios y de cargas y el derecho de propiedad; y que la ley amplía de manera desproporcionada los procedimientos sancionadores urbanísticos.

También critica que una misma conducta de un arrendador puede sancionarla a la vez esta ley, la normativa de vivienda y la de consumo, "sin ninguna regla de coordinación"; que esta ley crea una categoría contractual inexistente en la LAU, aplicando a los arrendamientos de temporada (por trabajo, estudios o atención médica) el régimen protector del Título II LAU, reservado a arrendamientos de vivienda permanente; y que equipara el arrendamiento de habitaciones a un arrendamiento de vivienda y aplica el control de rentas.

La entidad también pide a la Síndica: supervisar la aplicación de la ley; preguntar al Govern cómo se aplican los puntos cuestionados; decir si la ley respeta la Constitución; recomendaciones para asegurar que solo funcionarios de carrera hagan inspección de vivienda; valorar si los instrumentos de planeamiento supramunicipal respetan la autonomía local; y comunicar el resultado de las actuaciones y recomendaciones formuladas a las Administraciones.