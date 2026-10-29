Som Habitatge pide más oferta asequible, seguridad jurídica y equilibrar derechos y deberes

Archivo - Viviendas en construcción en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Som Habitatge ha presentado este viernes un documento con 15 medidas para facilitar el acceso a la vivienda que enviarán a los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 29N, con el objetivo de "ampliar la oferta asequible, con seguridad jurídica y equilibrio de derechos y deberes".

En el documento que engloba esas medidas, titulado 'Propuestas para resolver la crisis de acceso a la vivienda. Soluciones que suman: más oferta, más inversión pública y un marco estable', la entidad reclama un "clima de entendimiento y un pacto transversal entre las fuerzas políticas y las asociaciones de la sociedad civil que dote de un marco estable y previsible", informa la unión de propietarios en un comunicado.

Som Habitatge avisa en su documento de que la carga fiscal sobre la vivienda puede alcanzar el 62% del precio a lo largo de su ciclo de vida --compra, tenencia y transmisión--, "lo que sitúa a España entre los países de la OCDE con mayor presión fiscal sobre la vivienda", según datos de Fedea.

"Sin embargo, el gasto público en vivienda en España se ha situado históricamente en torno al 0,4% del PIB, aproximadamente la mitad de la media europea (0,7%), según el Banco de España; algunos estudios del sector cifran la inversión específica en vivienda en tan sólo el 0,15% del PIB, frente al 1,05% de media en la zona euro", añaden.

Añaden que el parque de vivienda social en España "es de sólo el 2,5%-3,4% del total (la parte de titularidad pública, en torno al 1,7%), frente al 8-9% de media en la UE y del 20% de los países más avanzados (Países Bajos, Austria, Dinamarca)".

La entidad divide sus 15 propuestas en 4 bloques que "comparten un mismo objetivo: volver a hacer atractiva poner vivienda en el mercado y ampliar la oferta asequible, con seguridad jurídica y equilibrio de derechos y deberes".

El primero está dedicado a ampliar la oferta con suelo, financiación y construcción, e incluye medidas como la estabilidad y seguridad jurídica, la liberación ágil de suelo, financiación para hacer viable la construcción asequible, eliminación de la limitación de rentas actual porque "no funciona", desplegar el alquiler concertado y planificar en base a necesidades reales y nuevos modelos.

MOVILIZAR EL PARQUE EXISTENTE

El segundo bloque insta a rehabilitar y movilizar el parque existente mediante el incentivo a la mejor y la rehabilitación, y a movilizar el parque vacío.

El tercer bloque versa sobre equilibrar derecho y deberes entre propietarios e inquilinos, mediante un cumplimiento exigible y recuperación ágil; garantía pública de cobro, desgravación del alquiler habitual, y presunción de buena fe del propietario y redefinición de gran tenedor.

El cuarto bloque trata de garantizar el acceso a la propiedad mediante una fiscalidad por primera compra, avales y ayudas a jóvenes, y vivienda protegida también de compra.