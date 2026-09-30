Som Habitatge pide a los partidos rechazar los decretos de vivienda y negociar de forma "realista"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Congreso de los Diputados - Marta Fernández - Europa Press

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Som Habitatge (SH), la unión de propietarios de Catalunya, ha pedido a todos los partidos políticos con representación parlamentaria que rechacen la convalidación de los dos decretos sobre vivienda en el Congreso este viernes y abran una negociación "realista, seria u consensuada" con todas la partes implicadas para afrontar la crisis habitacional.

"Ambos decretos no sólo no supondrán ningún avance en la resolución de la crisis de acceso a la vivienda, sino que tendrán varios efectos contrarios, como es la reducción de la oferta disponible en los próximos meses y se dificultará aún más el acceso a una vivienda a las personas y familias con menos recursos", advierte la entidad este miércoles en un comunicado.

A su juicio, ambos decretos aumentan la inseguridad jurídica de los propietarios y desincentivan que se pongan pisos en alquiler ante el riesgo evidente de impagos y ocupaciones; también "se mantiene la criminalización constante de los propietarios cuya terminología no se ajusta a la realidad del sector", en alusión a expresiones como 'fondo buitre' o 'compra especulativa'.