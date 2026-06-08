'Una sombra improbable' gana el premio del Festival TAC! 2026 en Barcelona

Los dos proyectos ganadores, en sus ediciones en Sestao (País Vasco) y Barcelona. - GOBIERNO DE ESPAÑA

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto arquitectónico 'Una sombra improbable', de Pablo Schmidt Kamp, Rodrigo Pérez Vásquez y Santiago Rodríguez Prada, ha ganado el premio del TAC! Festival de Arquitectura Urbana en su quinta edición, y que este año se celebra de forma paralela en Barcelona y Sestao (País Vasco), informa el Gobierno este lunes en un comunicado.

El festival, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno y con la colaboración de la Fundación Arquia, galardona cada año un proyecto del concurso de ideas para la construcción de pabellones temporales, y que en esta edición ha premiado también 'Ferrum' en Sestao, del arquitecto Juan Mateos Corona.

Ubicado en la plaza Joan Coromines de Barcelona, el ministerio ha destacado la infraestructura ligera y versátil de 'Una sombra improbable', en el que la sombra, la estancia y el juego "convierten la plaza en un lugar abierto para el encuentro y la actividad colectiva".

El festival ha explorado en esta edición la relación entre arquitectura y energía, un factor "clave" en la configuración de las ciudades, desde el desarrollo de infraestructuras industriales hasta la mejora de las condiciones climáticas, la sostenibilidad y los nuevos usos del espacio público, un marco en el que ha destacado que ambos proyectos plantean arquitecturas abiertas y adaptables y que, en el caso de Barcelona, combina el entorno social y cultural.

Los dos proyectos ganadores recibirán una dotación de 15.000 euros por equipo, además de poder llevar a cabo la ejecución de los pabellones con un presupuesto base de alrededor de 90.000 euros, y el festival se celebrará del 15 de octubre al 14 de noviembre en Sestao, y del 23 de octubre al 1 de diciembre en Barcelona.

Además de 'Una sombra improbable', se han seleccionado un segundo y tercer premio en cada localización, con dotaciones de 3.000 y 2.000 euros, y que en el caso de Barcelona han sido para 'Bajo un mismo sol', de Juan María Barcia Mas, Jonathan Levine, Marc Bielsa Mas y Marta Roig Echegaray, y 'Mari i Cel', de Guillermo de Alfonso Sánchez y Josep Sayós Artisó.