Sònia Hernández optimista con la Diada, "uno de los mejores días del año"

La consellera de Cultura Sònia Hernández - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, se ha mostrado optimista con el desarrollo de la Diada de Sant Jordi, "uno de los mejores días del año en general y en cultura en particular".

En declaraciones a los medios en el Ateneu Barcelonès, ha calificado el día como una "fiesta cívica y ciudadana organizada por el sector" y que este año acompaña el buen tiempo.

Hernández ha apuntado que editores y libreros le comentan que "las ventas van muy bien" y que, como ya sucede desde hace unos años, se han adelantado durante toda la semana previa a la Diada.