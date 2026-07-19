Sònia Hernández sobre las pinturas de Sijena: "Perderemos todos"

Archivo - La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, durante una comparecencia en la Comisión de Cultura sobre las obras de Sijena, a 21 de enero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha asegurado respecto al conflicto sobre las pinturas murales del monasterio de Santa Maria de Sijena (Huesca): "Perderemos todos. Tenemos que ser realistas".

En una entrevista este domingo de 'El País' recogida por Europa Press, ha dicho que es un caso que viene de lejos, con muchas vicisitudes, y que desde el punto de vista jurídico está "muy al final".

"Evidentemente vamos a ir hasta el final con todo. Estamos con el concepto de incidente de ejecución, la idea de que la sentencia no se puede cumplir sin poner en serio riesgo las pinturas, que son artefactos calcinados cuyo movimiento significa mucho peligro", ha dicho.

La consellera ha subrayado que el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) está haciendo su trabajo y ha dicho que lo primero para el traslado es la valoración del riesgo: "En este sentido nos falta información de adónde van las pinturas", ha dicho.

Preguntada por si la polémica se podría haber llevado de otra manera, ha afirmado que "es fácil verlo ahora", pero que ahora no hay posibilidad de negociación con la sentencia firme.

"Pero sí, no hemos sido capaces las dos partes de llegar a acuerdos. Hubiera sido óptimo sentarnos a hablar tranquilamente. Personalmente, tengo la esperanza de que las pinturas no salgan. No sería una buena noticia. En fin, estamos donde estamos", ha dicho.

PATRIMONIO CULTURAL

Hernández se ha mostrado satisfecha con el proyecto 'Els ulls de la història', que usa la realidad virtual para explicar los grandes monumentos de Catalunya, y ha dicho que hasta 2028 seguirá con 5 monumentos más: el castillo de Cardona, el teatro romano de Tarragona, la Colonia Sedó, el Pla d'Almatà de Balaguer y Ullastret.

La titular de Cultura ha afirmado que, ante los incendios y otras catástrofes naturales como inundaciones, están preparando planes de emergencia "por si acaso" como parte del plan estratégico de protección del patrimonio.

"Estamos muy atrasados en ese aspecto. Y hay que estar preparados", ha dicho la consellera, quien ha dicho que en el reciente incendio en la Anoia las llamas se acercaron mucho al castillo de Claramunt.

Sobre el gran almacén de las colecciones de los museos de Catalunya, Hernández ha dicho que siguen buscando edificios de entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados, y ha asegurado que "no estará en Barcelona" porque quieren un lugar equidistante para todo el territorio.