Sònia Hernàndez ve los Goya en Barcelona una ocasión "muy buena" para apoyar al cine catalán

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha destacado este martes que la celebración en Barcelona de la entrega de los Premios Goya en 2026 es una ocasión "muy buena" para expresar el apoyo al cine y audiovisual catalán.

En declaraciones a los medios tras presentar la temporada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), el "peso importantísimo" del cine catalán dentro del cine estatal, y ha resaltado el reconocimiento tanto en festivales como del público.

Sobre el emplazamiento de los Goya, Hernández ha dicho que se está trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona, pero que todavía no hay nada cerrado, aunque ha afirmado que la capital catalana tiene pocos lugares para acoger eventos como ese: "Muy probablemente sea en el Fòrum, pero no me quiero avanzar porque no hemos llegado a cerrar eso".