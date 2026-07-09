Sordo (CC.OO.) cree que Feijóo está "demonizando" a las personas que cogen una baja laboral

La secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López, durante la celebración del 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona, en el Centro Cívico Cotxeres de Sants, a 9 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). CCOO celebra con este acto el m - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado que las palabras del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, sobre bajas laborales son un despropósito que expresa lo que piensa buena parte de la derecha económica y de la patronal: "Se está demonizando a las personas que se ven obligadas a coger una baja que les prescribe un médico".

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a la prensa antes del 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona, junto a la secretaria general en Catalunya, Belén López, en un acto en el que también participarán el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Ha afirmado que ve de una "gravedad extraordinaria" que el PP apunte a un recorte de los derechos de las personas enfermas si llega a gobernar, o que vaya a irrumpir en la negociación colectiva impidiendo que los convenios colectivos mejoren las prestaciones de las personas que están de baja.

"Me parecen mensajes de una derecha que cada vez más se está contagiando del discurso del populismo de extrema derecha", ha añadido, y ha asegurado que dichos mensajes se basan en datos falsos.

También cree que una parte del poder económico en España empieza a estar preocupada por el hecho de que se pueda llegar al pleno empleo porque "la capacidad de negociación, de presión de los trabajadores y de ejercer sus derechos se incrementa de una forma muy importante".