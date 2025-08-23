SOS Costa Brava reclama reabrir el acceso al Camí de Ronda desde Sant Feliu de Guíxols (Girona)

GIRONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La entidad SOS Costa Brava ha reclamado este sábado por la mañana en Sant Feliu de Guíxols (Girona) la reapertura del acceso al Camí de Ronda que empieza en el Mirador de les Remendadores del municipio.

Unas 50 personas se han movilizado convocadas por SOS Costa Brava y otras entidades locales, según ha informado la organización en un comunicado.

La entidad critica que el acceso al camino está bloqueado por una valla y asegura que el tramo de Camí de Ronda entre Sant Feliu y Palamós (Girona) es uno de los más emblemáticos: "Su cierre supone la pérdida de un derecho colectivo y un ataque al paisaje y a la identidad de la Costa Brava".

Por eso, ha destacado "la falta de voluntad política" que mantiene cerrado este paso a pesar de formar parte del recorrido internacional GR-92.

La federación ha reclamado que se garantice la apertura de todos los tramos cerrados del Camí de Ronda, que se realice un registro oficial de los puntos interrumpidos, que se destinen recursos para su restauración ambiental y retirada de barreras y que se promueva una gestión pública "que garantice el acceso real y efectivo al litoral".