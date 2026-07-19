Soses (Lleida) decreta tres días de luto por la muerte violenta de una mujer en el municipio

Patrullaje de Mossos d'Esquadra, a 7 de julio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soses (Lleida) ha decretado tres días de luto oficial en el municipio por la muerte violenta de una mujer, encontrada sin vida por los Mossos d'Esquadra después de haber sido alertados de su desaparición a las 22.45 horas de este sábado.

En un mensaje difundido en redes sociales este domingo, el consistorio ha lamentado "profundamente" la muerte de esta mujer, vecina del municipio, y ha expresado el pésame a su familia y amigos.

El Ayuntamiento pide "el máximo respeto hacia la familia y confía en que las autoridades competentes puedan aclarar los hechos lo antes posible".