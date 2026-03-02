El stand de Eurecat en el MWC agrupa expertos en IA, tendencias tecnológicas o innovación

Archivo - Sede de Eurecat. - EURECAT - Archivo

Presenta innovaciones en salud, deporte y robótica en el MWC 2026

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El stand del centro tecnológico Eurecat en el Mobile World Congress (MWC) en Fira de Barcelona Gran Via agrupa expertos en IA, tendencias tecnológicas, innovación, formación de talento, el potencial de la cuántica como vector de innovación o la gestión inteligente de plantas de producción, entre otros.

Sobre la IA, destacan voces de expertos sobre nuevos horizontes, aplicaciones, desafíos y retos que comporta; el desarrollo responsable de la IA física, con nuevos modelos de aprendizaje adaptados a una robótica capaz de interpretar el entorno o el auge de una visión multitecnológica de la innovación con la combinación de tecnologías como la IA, informa este lunes en un comunicado.

También se explicarán las tendencias tecnológicas del MWC 2026; el potencial de la cuántica como vector de innovación estratégico; la formación de talento en tecnologías digitales como "pieza angular" del sistema de innovación o la gestión inteligente de plantas de producción mediante plataformas multicriterio que facilitan la toma de decisiones.

Además, se tratará el ecosistema de start-ups "altamente innovador y disruptivo" presente en Catalunya o el uso de los datos para la predicción del tráfico de una ciudad y el análisis de su impacto en la calidad del aire.

DIFERENTES INNOVACIONES

Eurecat presentará diferentes innovaciones en los ámbitos de la salud, el deporte y la róbotica, como un sistema conectado para monitorizar los procedimientos de ortodoncia desarrollado con la Clínica Dental Centre o una plataforma portátil de diagnóstico in vitro creada con la startup BioEclosion.

En cuanto a deporte, se mostrará una tecnología textil desarrollada por la start-up Yes We Sail con Eurecat para la navegación a vela, incluidas las personas con discapacidad visual.

Respecto a la robótica, se expondrá un sistema robótico con IA física que aprende nuevas tareas observando cómo las hacen las personas y es capaz de ejecutarlas de forma autónoma, a través de un robot para el sector servicios que es capaz de aprender tareas como la reposición de los productos de cortesía de una habitación de hotel.

Las innovaciones de Eurecat con diferentes empresas también estarán presentes en el 4YFN, el evento dentro del MWC centrado en las start-ups tecnológicas, a través del 'stand' de MWCapital, que parte de la tecnología de la spin-off del centro Ephion Health, y de los 'stands' de compañías como Dipneo, BioEclosion o White Jacket.