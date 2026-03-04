La startup catalana Biorce gana el Premio 4YFN de 2026

Imagen del momento de la entrega del premio 4Y4N 2026. - EUROPA PRESS

Fundada en Barcelona en 2024, opera en el sector de la salud

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

La startup Biorce ha sido la ganadora de los Premios 4YFN en 2026, entregados este miércoles en el marco del Mobile World Congress (MWC) que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta este jueves, y que le ha valido el premio en metálico de 20.000 euros.

La empresa catalana se ha impuesto en la final a otros cuatro finalistas, que fueron seleccionados por un panel de inversores y expertos del sector, de entre un grupo de otras 20 empresas emergentes, y tras ser evaluadas por criterios de innovación, escalabilidad, propósito o impacto real al inicio de la feria esta semana.

Durante la final de los premios, que ha tenido lugar este miércoles en el marco de la feria para empresas emergentes, los finalistas han presentado sus propuestas al jurado formado por representantes de AT&T Ventures, Indico Capital, Notion Capital, Samsung Next y T. Capital.

El cofundador de Biorce, José Faria, ha presentado la compañía especializada a la automatización de ensayos clínicos con inteligencia artificial, fundada en 2024 en Barcelona, y que ya cuenta con un equipo de 80 personas, oficinas en la capital catalana, Nuevo York y Boston, y ha recaudado más de 60 millones de euros en el último año.

FINALISTAS

La empresa china Dr. Scrap, una plataforma tecnológica que impulsa el reciclaje en el sector de la chatarra a través del uso de datos, automatización y visión artificial, ha sido presentada por su fundador, Thoman Tan, que ha defendido que con la aplicación el reciclaje de la chatarra, uno de los principales residuos en el mundo, es mucho más fácil.

El director de crecimiento de la española NeuralTrust, que ayuda a las empresas a implementar y escalar el uso de IA generativa de forma segura, Rodrigo Fernández Baón, ha destacado la importancia de la startup, en tanto que la ciberseguridad es una preocupación creciente y "la seguridad tradicional ya no es suficiente".

Desde Dost, la empresa especializada en la automatización de operaciones financieras mediante inteligencia artificial para otras empresas, su consejero delegado, Adam Barbera, ha defendido el éxito de su proyecto: "Hacemos procesos complejos, más simples", hasta conseguir una reducción de costes de hasta un 80% en los cierres contables.

También se alzaba como finalista la pakistaní ConnectHear, la empresa del Fondo de Innovación de la GSMA que facilita la comunicación para personas sordas mediante la interpretación de lengua de señas en tiempo real, y cuya fundadora, Azima Dhanjee, ha defendido su importancia en que existen más de 500 millones de personas con problemas de escucha, y hasta un 80% no es capaz de leer.