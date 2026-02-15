La startup catalana Metascan cierra dos acuerdos internacionales en Singapur

Escaner de Metascan - DEPARTAMENT D'EMPRESA DE LA GENERALITAT

BARCELONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La startup catalana Metascan, especializada en tecnología de escaneado 3D, ha cerrado dos acuerdos internacionales en Singapur, según ha informado este domingo el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat mediante un comunicado.

La empresa ha iniciado un proyecto piloto con el fabricante aeronáutico Safran Group y ha firmado una colaboración con A*STAR, la agencia pública de Ciencia, Tecnología e Investigación del Gobierno singapurense.

En el proyecto con Safran Group, Metascan ha puesto su tecnología al servicio del fabricante para optimizar el empaquetado en la cadena de valor, dado que su 'software' permite escanear piezas de avión de forma automatizada y generar archivos listos para máquinas de corte de espuma utilizadas en el embalaje.

La colaboración con A*STAR se centra en la investigación de avatares digitales mediante la técnica Gaussian Splatting a partir de escaneos de alta calidad.

Según el cofundador de Metascan, Dirk Hornung, el hecho de cerrar estos dos acuerdos internacionales son "muy buenas noticias", puesto que ha permitido empezar a aplicar su tecnología y poner en valor el potencial de sus escáneres tanto al servicio de otras empresas como en el ámbito de la investigación.