Straumann y UIC Barcelona crean la Cátedra iExcel en la Facultad de Odontología

Acuerdo entre la universidad y la empresa - UIC BARCELONA - STRAUMANN

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proveedor de soluciones odontológicas Straumann Group y la Facultad de Odontología de UIC Barcelona han creado la Cátedra iExcel, con lo que renuevan su colaboración para nuevas actividades de formación, investigación, transferencia y divulgación en periodoncia y cirugía maxilofacial.

La codirigen los doctores Marta Satorres y José Nart, con el objetivo principal de que ambas partes desarrollen actividades de formación para profesionales del sector odontológico, y también para hacer dos estudios clínicos de periodoncia e implantología en la Clínica Universitaria de Odontología (CUO) de UIC Barcelona, informa la universidad este jueves en un comunicado.

La cátedra pretende aportar la modernización de la implantología dental, y ofrecer nuevos macrodiseños de implantes junto con una completa digitalización de los procedimientos.

Con iExcel, la Facultad de Odontología suma 4 aulas y 8 cátedras que "permiten transferir a la sociedad el conocimiento generado por la Universidad en colaboración con empresas" del sector odontológico.

Las dos entidades ya se unieron en la tarea investigadora y docente impulsada desde la 'Cátedra en implantes cigomáticos. Nuevo abordaje digital' creada en 2021, y refuerzan la colaboración que iniciaron en julio de 2017 con la creación del Aula Straumann.