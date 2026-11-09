Stray Kids actuarán el 24 de julio en el Estadi Olímpic de Barcelona

Cartel del concierto de Stray Kids en Barcelona - LIVE NATION

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda surcoreana de k-pop Stray Kids ha anunciado su gira mundial 'Run it' que incluirá una parada el 24 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, informa la promotora Live Nation en un comunicado.

La gira de 2027 por Norteamérica y Europa comenzará el 16 de mayo en el Lumen Field de Seattle (Estados Unidos) y recorrerá ciudades como Vancouver (Canadá), San Diego, Los Ángeles, Atlanta, Chicago (Estados Unidos), París, Londres, Munich o Barcelona, hasta concluir en el Estadio San Siro de Milán.

El integrante del grupo Lee Knov no participará en los tramos de Norteamérica y Europa de la gira, ya que comenzará su servicio militar obligatorio antes de esas fechas.

Esta gira llega después de los conciertos especiales de Stray Kids 'Straycity' por América Latina, encabezar el Rock in Rio y ser cabezas de cartel en el BST Hyde Park y el Lollapalooza de Chicago en 2024.

Las entradas para el concierto de Stray Kids se pondrán a la venta general el jueves 19 de noviembre, con preventas de artista el día anterior.