El Suite Festival 2026 incorpora los conciertos de León Benavente, Víctor Manuel y Blaumut

Cartel con las incorporaciones - SUITE FESTIVAL

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Suite Festival 2026 ha incorporado en su programación los conciertos de León Benavente, Víctor Manuel y Blaumut, con los que se refuerza la apuesta para "ofrecer un equilibrio entre diferentes propuestas musicales en algunos de los espacios más emblemáticos de Barcelona".

En un comunicado de este miércoles, explica que León Benavente actuará el 29 de mayo en la Sala Paral·lel 62, donde presentará su último disco, 'Nueva Sinfonía sobre el Caos', un "trabajo directo y ambicioso que refleja la actualidad del rock alternativo español".

Víctor Manuel presentará su nuevo proyecto 'Solo a solas conmigo' el 16 de junio en el Palau de la Música Catalana, donde combinará canciones de su último disco con clásicos de su repertorio en un "concierto íntimo y cercano que recupera la emoción de la memoria colectiva y la experiencia compartida del directo".

Blaumut actuará el 17 de octubre en la Sala Apolo para celebrar el cierre de la gira 'El millor que hem fet', un espectáculo en el que repasan los momentos más destacados de su trayectoria y cierran el ciclo del disco 'Abisme'.

Estos anuncios se suman a una programación "ya consolidada" que incluye propuestas como el espectáculo tributo The Australian Pink Floyd Show (1 de abril en Razzmatazz), Ángel Stanich Band (17 de abril en Razzmatazz 2), Andu con su 'Solo Tour' (29 de abril en el Teatre Coliseum); Luz Casal (el 3 de mayo en el Gran Teatre del Liceu) o Pablo López (el 11 de junio también en el Liceu).